Iohannis, despre majorarea pensiilor: Pentru acest an banii sunt prevăzuți. Discuția este una mai lungă. Vreau ca acest guvern să analizeze profund și să găsească cele mai bune soluții (VIDEO)

Președintele Klaus Iohannis a declarat că ia serios în seamă avertizările Consiliului Fiscal, dar și ale BNR referitoare la majorarea punctului de pensie cu 40%, conform legii, de la 1 septembrie. Șeful statului a acuzat fosta guvernare PSD că a luat decizii în privința pensiilor fără studii, dar guvernarea liberală va analiza profund, astfel încât să fie luate cele mai bune hotărâri.

„Aud foarte bine avertizările de la Consiliul Fiscal și de la BNR. Pentru acest an banii sunt prevăzuți. Discuțiile se vor purta și în lunile următoare. Nu cred că lămurim acum discuția cu pensiile, e una mai lungă. Altfel decât cei care au guvernat țara fără analize și fără studii, vreau ca acest guvern să analizeze profund, cu mare responsabilitate, cu sindicatele, cu Casa de Pensii, cu pensionarii. Trebuie să se găsească cele mai bune soluții”, a declarat Klaus Iohannis.

