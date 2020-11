Președintele Klaus Iohannis a declarat, marți, într-o conferință de presăd e la Palatul Cotroceni că închiderea piețelor în interior este o măsură limitată în timp și are ca obiectiv limitarea răspândirii coronaviruslui. Șeful statului a precizat cu această ocazie că votul de astăzi al PSD-ului arată încă o dată de ce trebuie organizate alegerile legislative la termen, adică pe 6 decembrie 2020.

Președintele Iohannis a fost întrebat marți de jurnaliști ce părere are despre adoptarea legii care redeschide piețele în interior.

“Chestiunea piețelor a dus la dezbateri. Eu cred că măsura luată de guvern e justă, se închid doar piețele din spații închise unde nu pot fi garantate măsurile de protecție. Măsura e limitată în timp pentru câtea săptămâni. Faptul că guvernul decide ceva și majoritatea PSD din parlament, din motive politicianiste hotărăște inversul e încă un argument să facem alegeri. Suntem în plină criză sanitară. Românii își doresc o guvernare sprijinită de parlament”, a spus Klaus Iohanis.

Întrebat dacă va promulga legea, Iohannis a răspuns: 'Virusul se răspândește foarte repede, numărul persoanelor crește zilnic. Obiectivul restricțiilor e să încetinească răspândirea virusului. Aceste măsuri sunt propuse de experții noștri. Pentru a vedea dacă măsurile prind trebuie să avem răbdare să așteptăm rezultatul. Unii au spus că au venit prea repede, alții că prea încet. Adevărul că nu se poate să iei în fiecare zi noi măsuri. Trebuie așteptat 2 săptămâni pentru a vedea efectele noului set."

