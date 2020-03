Riscul unei pandemii rămâne ridicat, iar combaterea coronavirusului implică un efort coordonat la nivel naţional, european şi global, a declarat preşedintele Klaus Iohannis, după o videoconferinţă pe această temă cu şefii de stat sau de guvern din statele membre ale Uniunii Europene. Iohannis a mai anunțat că a convocat pentru miercuri, la ora 11:00, o discuţie cu premierul şi cu ministrul Finanţelor pe tema situaţiei create de COVID-19.

Președintele i-a îndemnat pe români să fie atenți la informațiile care ajung la ei și să urmeze întocmai recomandările autorităților, iar politicienilor le-a cerut să nu profite de această situație specială și să lase deoparte jocurile politice.

„Să fim realiști. Riscul unei pandemii rămâne ridicat, iar combaterea COVID-19 presupune un efort corodonat la nivel național, european și global. Europa e în stare de mobilizare. Azi am avut o videoconferință cu toți liderii statelor UE despre evoluția situației. Protejarea cetățenilor europeni e prioritatea zero. Am discutat despre măsurile ce se impun. Suntem de acord că trebuie să ne coordonăm eforturile pentru combaterea infecțiilor. Doar prin măsuri comune care să combată răspândirea virusului vom gestiona eficient criza. Doar împreună putem preveni efecte grave asupra economiilor.

Am convocat deja pentru mâine la 11.00 o discuție cu premierul și ministrul Finanțelor.

Deși s-au confirmat 29 de cazuri, ele sunt foarte puține față de alte state europene. Nu avem răspândire comunitară a virusului, adică știm care sunt cazurile, unde s-au infectat și monitărizăm persoanele cu care au intrat în contact.

Dragi români, depinde de fiecare dintre noi să limităm efectele infectării cu coronavirus. Fac apel la fiecare român să respecte strict recomandările”, a declarat președintele.

