Daniel Petrescu este noul șef al Statului Major al Apărării. Iohannis: „Vă revine responsabilitatea de a continua să asigurați starea de pregătire a armatei” (VIDEO)

Generalul Daniel Petrescu a preluat duminică, oficial, funcția de șef al Statului Major al Apărării. Evenimentul a avut loc la Ministerul Apărării, în prezența președintelui Klaus Iohannis, care a și susținut un discurs.

Iohannis a semnat, joi, decretul privind numirea general-locotenentului cu trei stele Daniel Luca Petrescu în funcția de șef al Statului Major al Apărării. Daniel Petrescu îi urmează lui Nicolae Ciucă, cel care este acum Ministrul Apărării.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.