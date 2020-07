Klaus Iohannis, mesaj de Ziua Aviației: Aţi transformat zborul şi apărarea spaţiului aerian, într-o adevărată profesiune de credinţă

Preşedintele Klaus Iohannis a transmis, luni, un mesaj cu ocazia Zilei Aviaţiei Române şi a Forţelor Aeriene. Șeful statului a aratat că economia și apărarea spațiului aerian al țării sunt datorate și contribuției aviatorilor români.

Klaus Iohannis, mesaj de Ziua Aviației

Președintele Iohannis a spus, în mesajul său transmis de Administrația Prezidențială, că aviatorii au transformat zborul şi apărarea spaţiului aerian “într-o adevărată profesiune de credinţă”.

El a arătat că Ziua Aviaţiei, sărbătorită împreună cu cea a Sfântului Proroc Ilie Tesviteanul, "un erou al credinţei şi al virtuţii", este prilejul de a-i onora pe toţi aviatorii care, de-a lungul istoriei, şi-au pus viaţa în slujba patriei, cu dăruire, patriotism şi abnegaţie.

"În această zi, rememorăm, totodată, contribuţia generaţiilor de constructori de aeronave, oameni de ştiinţă care, prin creativitate, inteligenţă şi pasiune, au dus aeronautica românească la nivelul ţărilor cu tradiţie şi performanţe remarcabile în acest domeniu. De asemenea, îi celebrăm şi pe cei care lucrează în domeniul aviaţiei civile, atât cea de transport, cât şi cea utilitară şi sportivă. Fiecare, în domeniul său, îşi aduce contribuţia la dezvoltarea economiei ţării noastre şi la progresul sportului aviatic. (...) Dragi aviatori şi membri ai Forţelor Aeriene, vă felicit pentru performanţele şi realizările profesionale. Aţi transformat zborul şi apărarea spaţiului aerian al României într-o adevărată profesiune de credinţă. Vă urez ca spiritul de sacrificiu, patriotismul şi dorinţa de autodepăşire care vă caracterizează să vă ghideze şi în viitor în îndeplinirea misiunilor dumneavoastră", a afirmat şeful statului.

Forţele Aeriene ale României au o vechime de aproape 130 de ani. Astăzi, așa cum subliniază și șeful statului, sunt structuri moderne, aflate în plin proces de consolidare a capacităţii operaţionale.

"Această categorie modernă de forţe ale armatei are un rol important în consolidarea posturii de apărare a României, îndeplinind misiuni complexe pentru apărarea spaţiului aerian al ţării noastre, efectuarea misiunilor de transport aerian, precum şi cooperarea cu state aliate în cadrul misiunilor de pace şi de reconstrucţie post conflict", a spus el.

Ziua Aviaţiei Române şi a Forţelor Aeriene este sărbătorită, în fiecare an, la 20 iulie, când este prăznuit Sfântul Ilie, ocrotitorul spiritual al piloţilor.

Spectacol în Capitală, de Ziua Aviaţiei Române. Demonstraţii de zbor, aeronave deschise pentru toţi curioşii şi poveşti din teatrele de operaţiuni. Piloţii avioanelor de lupă i-au încântat pe spectatori cu loopinguri sau ranversări executate cu precizie. Bazele aeriene din ţară le-au permis pentru o zi românilor să afle tainele zborului. Iar premierul Ludovic Orban a transmis un mesaj de apreciere către cei care lucrează în domeniul aviației cu ocazia acestei zile și le-a mulțumit tuturor pentru efortul depus de la începutul pandemie.

"Am tinut sa fiu prezent de Ziua Aviatiei pentru a-mi arata respectul, aprecierea deosebita fata de spiritul de sacrificiu, inalta pregatire si rolul determinant pe care il joaca aviatia militara, cat si cea a MAI si aviatia civila in apararea Romaniei si in dezvoltarea economica a Rmaniei. La multi ani, dragi aviatori si cer senin!", a transmis Orban.

Monumentul Eroilor Aerului din Piaţa Aviatorilor a fost survolat de 15 aeronave militare de tip F-16 Fighting Falcon, MiG-21 LanceR, IAR-99 Şoim, aparţinând Forţelor Aeriene Române, doua avioane de tip Eurofighter Typhoon ale Fortelor Aeriene Italiene, şase elicoptere aparţinând Ministerului Afacerilor Interne. La eveniment au participat şi cinci aeronave aparţinând Aeroclubului Romaniei.

Militarii au depus coroane, iar cei prezenţi au participat la slujba religioasă.

Aviaţia militară română a luat naştere în anul 1910. Mai exact, în luna iulie, în urma cu 110 ani, Aurel Vlaicu efectua primul zbor complet cu un aeroplan de concepţie proprie pe teritoriul ţării noastre.