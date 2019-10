Klaus Iohannis, mesaj de Ziua Mondială a Educației: ”La mulți ani tuturor celor care se implică pentru ca România să devină o națiune puternică” (VIDEO)

Klaus Iohannis a transmis, sâmbătă, la Iași,un mesaj de Ziua Mondială a Educației și a Profesorilor.

Președintele României s-a adresat ” tuturor celor care se implică pentru ca România să devină o națiune puternică”.

”Astăzi (Sâmbătă, n.r.) este Ziua Educației și Ziua Profesorului și atunci, dați-mi voie să spun ”La mulți ani” tuturor celor care se implică pentru ca România să devină prin educație o națiune puternică”, a declarat Iohannis.

Reamintim că, șeful statului este prezent în capitala Moldovei la Adunarea Regională a organizațiilor PNL din regiunea Nord-Est.

