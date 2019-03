Iohannis, mesaj pentru femei de 8 Martie... și un atac la Guvern

Guvernul experimentează tot felul de aşa-zise reforme şi revoluţii fiscale și se iau decizii în spatele uşilor închise, cu ignorarea legii şi a realităţilor economice, acuză președintele Klaus Iohannis, care avertizează că dezvoltarea unei ţări nu poate avea loc atunci când relaţia dintre stat şi mediul de afaceri se transformă într-o competiţie neloială.

″În ultima perioadă, vedem cum Guvernul experimentează tot felul de aşa-zise reforme şi revoluţii fiscale, ori după ureche, ori după modele discutabile. Se iau decizii în mod arbitrar, în spatele uşilor închise, cu ignorarea legii şi a realităţilor economice. Dezvoltarea unei ţări nu poate avea loc atunci când relaţia dintre stat şi mediul de afaceri se transformă într-o competiţie neloială, un fel de joc cu sumă nulă. Avem nevoie de soluţii de pe urma cărora câştigă toată lumea. Am arătat de multe ori că României îi lipseşte o viziune clară, inteligentă şi pe termen lung asupra dezvoltării antreprenoriale. Avem nevoie de modele de creştere economică sănătoasă, bazate pe competitivitate şi investiţii, nu pe creşteri conjuncturale ale consumului, care se transferă în inflaţie şi importuri. România antreprenorială are nevoie de decizii responsabile, nu de măsuri populiste, fără susţinere pe termen lung, care sfârşesc prin a adânci distorsiuni şi dezechilibre deja existente”, a susţinut Iohannis într-un mesaj transmis de consilierul prezidenţial Cosmin Marinescu, în cadrul Galei “Women in Economy”, organizată de Confederaţia Naţională pentru Antreprenoriat Feminin.

Iohannis mai susține că progresele înregistrate de societatea românească “riscă să fie anulate prin lipsa de predictibilitate şi transparenţă a măsurilor fiscale promovate intempestiv şi în contradicţie” cu realităţile economiei de piaţă.

Totodată, președintele a felicitat femeile de afaceri pentru contribuţia “semnificativă” la dezvoltarea României. Femeile antreprenor, a mai susținut acesta, ”ştiu foarte bine să lupte” pentru succesul economic.

“Poate că nu o spunem suficient de des, dar, în Romania, femeile de afaceri sunt competitive, serioase, respectate şi apreciate pentru ambiţia, curajul şi determinarea lor. Iar acest lucru este cu atât mai important dacă ne gândim că, de prea multe ori, succesul lor în afaceri trebuie să depăşească şi obstacolul suplimentar al prejudecăţilor de gen. Cu atât mai mari sunt eforturile pentru a reuşi, atunci când trebuie depăşite şi alte obstacole, generate tocmai de cei care ar trebui să asigure un mediu economic stabil şi predictibil”, a evidenţiat el.

Iohannis a transmis, cu ocazia zilei de 8 Martie, gândurile sale de preţuire şi respect tuturor femeilor din România.