Președintele Klaus Iohannis a felicitat-o, marți seară, pe Ursula von der Leyen, după ce politicianul german a primit un vot pozitiv din partea Parlamentului European pentru ocuparea funcției de președinte al Comisiei Europene.

„O felicit pe Ursula von der Leyen pentru că a fost aleasă drept președinte al Comisiei Europene. Aștept cu nerăbdare să cooperăm îndeaproape pentru o Europă mai puternică”, a scris șeful statului, în limba engleză, pe pagina sa de Facebook.

Așadar, Ursula von der Leyen a devenit, marți, prima femeie din istorie care conduce Comisia Europeană, după ce a fost nominalizată de Consiliul European și votată de către Parlamentul European, la capătul unui vot tranșat la limită - 383 de voturi „pentru”, 327 „împotrivă” și 22 de abțineri. (Detalii AICI)



I congratulate @vonderleyen on her election as @EU_Commission President. Looking forward to a close cooperation for a stronger Europe!