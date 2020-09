Klaus Iohannis, mesaj pentru elevi la deschiderea anului școlar: Fiecare dintre voi puteți să fiți un supererou care, când respectă regulile, își ocrotește părinții și bunicii. Eu am foarte mare încredere în voi (VIDEO)

Președintele Klaus Iohannis a transmis, luni, un mesaj elevilor și cadrelor didactice, cu ocazia începerii anului școlar preuniversitar 2020 - 2021. Șeful statului le-a spus copiilor că au ocazia să devină niște supereroi căci, respectând regulile de prevenire a răspândirii coronavirusului, își vor ocroti părinții și bunicii, persoanele cele mai vulnerabile în fața acestei boli. Iohannis s-a arătat foarte încrezător că elevii vor face acest lucru. Iar profesorilor le-a transmis că vor trebui să se adapteze la situații neprevăzute, dar el e convins că vor reuși să facă acest lucru. „Pășim cu toții pe un teritoriu necunoscut și tocmai de aceea va fi nevoie de multă răbdare, flexibilitate și energie”, a mai precizat Klaus Iohannis.

„Dragi elevi,

Chiar dacă astăzi începem un nou an școlar altfel decât erați obișnuiți, entuziasmul, nerăbdarea și bucuria de a reveni la școală au rămas neschimbate. Trecem cu toții printr-o situație care, în urmă cu câteva luni, ar fi părut posibilă doar în cărți sau în filme. Până când vom reuși să învingem virusul care ne-a schimbat tuturor modul de viață, va trebui ca la școală să respectați câteva măsuri speciale, concepute pentru a nu pune în pericol sănătatea voastră și a celor dragi. Fiecare dintre voi veți avea ocazia să fiți un supererou care, atunci când poartă mască, se spală des pe mâini și ascultă îndrumările cadrelor didactice, își ocrotește părinții și bunicii, cei mai expuși pericolului de a se îmbolnăvi. Eu am foarte mare încredere în voi și, împreună, vom trece cu bine prin această perioadă!

Dragi dascăli,

Frumoasa misiune pe care v-ați ales-o devine anul acesta una extrem de grea. Obiectivul prioritar de a oferi învățământ de calitate este dublat acum de necesitatea desfășurării actului educațional în condiții sanitare cât mai sigure, deopotrivă pentru elevi și cadre didactice. Pășim cu toții pe un teritoriu necunoscut și tocmai de aceea va fi nevoie de multă răbdare, flexibilitate și energie, va trebui să găsiți resurse interne și adesea să vă adaptați la situații neprevăzute. Sunt convins însă că veți reuși să îi însoțiți pe copii în fascinanta călătorie a cunoașterii, fie că vă veți afla alături de ei în clasă, fie la distanță, prin intermediul mijloacelor de comunicare on-line.

Vă doresc un an școlar cât mai bun și vă mulțumesc pentru implicarea voastră!”, a transmis Klaus Iohannis, în prima zi a anului școlar 2020-2021.

