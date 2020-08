Klaus Iohannis, mesaj pentru Vergil Chițac, candidatul PNL la Primăria Constanța: „Dacă ați învins boala, învingeți și la alegeri”

Senatorul PNL Vergil Chițac, candidat PNL la Primăria Constanța, și Mihai Lupu, candidatul partidului la șefia Consiliului Județean, s-au prezentat, duminică, la Biroul Electoral Județean pentru a-și depune dosarele, înconjurați de membrii PNL și susținători.

Liderul organizației Județene a PNL Constanța, deputatul Bogdan Huțucă, a declarat că pentru candidatul Vergil Chițac au semnat 9.200 de constănțeni, iar pentru candidatul la șefia CJC, Mihai Lupu, au semnat 29.000 de persoane.

„Ne vine un feedback puternic. Oamenii au așteptări înalte, oamenii iși doresc ca profesionalismul, implicarea, experiența să fie numitor comun la guvernarea locală a PNL, care începe din 27 septembrie”, a declarat Bogdan Huțucă.

La rândul său, senatorul Vergil Chițac a transmis un mesaj pentru constănțeni: „Pe lângă schimbare, Constanța are nevoie de o transformare totală, aș spune istorică, în toate aspectele vieții constănțene, economică, socială, culturală. Constanța are nevoie de un alt mod de a se face administrație”, a declarat Chițac. Senatorul susține că, în ultimii ani, „nivelul de trai în Constanta s-a deteriorat grav”, iar candidatura sa este, „dacă vreți, o povestea a PNL, care încearcă o misiune aproape imposibilă, să scoată Constanța din ghearele mafiei pesediste, care a sugrumat-o de mult timp”.

Vergil Chițac, mesaj de încurajare de la președintele Klaus Iohannis



Depunerea dosarului de candidatură de către senatorul Vergil Chițac are loc după numai o zi de la sărbătorirea Zilei Marinei, când candidatul liberal pentru primăria Constanța a fost invitat de președintele Klaus Iohannis și premierul Ludovic Orban să urmărească, de pe fregata „Regina Maria”, exercițiile demonstrative, ale Forțelor Navale Române, din portul Militar Constanța.

Întrebat ce mesaj i-a transmis șeful statului cu acest prilej, senatorul a declarat pentru EVZ: „Dacă ați învins boala o să învingeți și la primărie”.



Primul parlamentar care s-a îmbolnăvit de COVID



Reamintim că senatorul Vegil Chițac a fost primul parlamentar român care, în primăvară, s-a îmbolnăvit de COVID-19. Senatorul, în vârstă de 57 de ani, a fost la o reuniune NATO la Bruxelles în perioada 17-19 februarie. Candidatul PNL la Primăria Constanța a fost cazul numărul 67 în România. „De marți (n.r. – 10 martie) am avut simptome, dar simptomatologia e păcătoasă, seamănă cu a unei viroze de sezon: lipsă poftă de mâncare, ușoară febră, chestiuni care te pot deruta. Am negat că am coronavirus, întotdeauna ai sentimentul că ție nu ți se poate întâmpla. Am negat pentru că simptomele erau ale unei viroze”, a declarat senatorul pentru Europa Liberă.



