Iohannis, mesaj pentru românii din Diaspora: Să nu vină în acest an acasă de sărbători. Este trist, dar trebuie să fim sinceri. Situația e gravă (VIDEO)

Klaus Iohannis le-a cerut românilor aflați în străinătate, care obișnuiesc să-și viziteze rudele acasă de Paște, să nu o facă de data aceasta, deoarece există un risc imens să contribuie la răspândirea noului coronavirus. Președintele a admis că spune acest lucru cu tristețe, căci cu toții ne dorim să-i avem pe cei dragi acasă de Sărbători, dar situația actuală este gravă și măsuri speciale trebuie luate. În plus, cei care revin din străinătate trebuie să stea în izolare la domiciliu sau în carantină, așa că, oricum, șederea nu va fi prea plăcută.

„Un cuvânt doresc să spun și despre românii din afara granițelor, despre românii din diaspora. Se apropie sărbătorile pascale. Trebuie să le spunem cu tristețe, dar și cu sinceritate, să nu vină în acest an acasă de sărbători. În Europa practic nu se mai poate circula. Este foarte, foarte complicat. Iar atunci când totuși vin în țară, conform normelor în vigoare stabilite de experți, ei trebuie să intre direct în izolare sau în carantină, de la caz la caz. Și atunci ce rost ar avea să vină, ca să ajungă în carantină sau în izolare pentru cel puțin două săptămâni? Așadar, transmiteți pe toate canalele: românii din afara granițelor ne sunt dragi. Ne dorim să-i vedem, ne-am dori să fim împreună, dar în acest an, de aceste sărbători nu se poate. Este trist, dar trebuie să fim sinceri pentru a nu crea așteptări care pe urmă nu se împlinesc”, a declarat Klaus Iohannis.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.