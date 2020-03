Iohannis: E vital să limităm răspândirea coronavirusului, pentru a le da răgaz medicilor. Contează enorm ca fiecare dintre noi să urmeze întocmai regulile impuse de autorități (VIDEO)

Împreună și doar împreună vom reuși să trecem cu bine peste criza declanșată de noul coronavirus, susține Klaus Iohannis, într-un mesaj adresat românilor. Asta este o certitudine într-o mare de incertitudini, a precizat președintele.

Iohannis a insistat că este esențial ca fiecare dintre noi să respectăm directivele date de autorități: „Protejați-vă pe voi și pe cei dragi, păstrați distanța, iar dacă vă întâlniți, nu vă mai strângeți mâna, nu vă mai îmbrățișați, nu vă expuneți și nu îi expuneți pe ceilalți pericolului infectării! Contează enorm ca fiecare dintre noi să urmeze întocmai regulile impuse de autorități!”

Klaus Iohannis a avut un mesaj de laudă la adresa cadrelor medicale și a celor care le ajută: „În aceste zile în care ne aflăm în plin război pentru păstrarea sănătății omenirii, eroii noștri din prima linie de apărare sunt medicii și personalul medical. Lor le datorăm respectarea cu strictețe a recomandărilor, astfel încât munca lor neobosită să nu fie în zadar. Este vital să limităm răspândirea acestui virus periculos pentru a le da răgaz medicilor să-i vindece pe cei infectați. Sunt profund impresionat de valul de sprijin venit din partea tuturor celor care ajută medicii și spitalele și sunt alături de semenii aflați în dificultate. Atunci când comunitatea lucrează împreună cu autoritățile, întreaga națiune câștigă!”

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.