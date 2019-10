Klaus Iohannis: ”De săptămâna viitoare vom avea un nou guvern. Îmi doresc foarte mult ca moțiunea de cenzură să treacă” (VIDEO)

Președintele Klaus Iohannis s-a declarat încrezător că moțiune de cenzură a opoziției va trece, iar de săptămâna viitoare România va avea un nou guvern. Referindu-se la faptul că examenul de rezidențiat din acest an a fost amânat pe motiv că nu există un ministru al Educației care să semneze ordinele necesare, șeful statului le-a transmis tinerilor medici că nu este nevoie de un nou ministru din partea PSD pentru că Executivul Dăncilă va pica la moțiune de cenzură.

”O veste bună pentru tinerii medici, nici nu e nevoie de un nou ministru al Educației PSD, pentru că vom avea de săptămâna viitoare un nou guvern.

Moțiunea de cenzură este în procedură și vă spun că toată seriozitatea, pregătiți-vă pentru guvernare! Eu îmi doresc foarte mult ca această moțiune de cenzură să treacă și acest guvern eșuat să pice”, a spus Klaus Iohannis, prezent, sâmbătă, la Iași, la Adunarea Regională a organizațiilor PNL din regiunea Nord-Est.

Totodată, șeful statului a insistat asupra faptului că viitorul guvern va trebui să reconstruiască România și să își asume un mandat scurt, dar în cadrul căruia va trebui să se ocupte de organizarea scrutinului prezidențial și de contruirea bugetului de stat pentru 2020.

”Am început această perioadă electorală în forță. Europarlamentarele au fost câștigate, surprizător pentru mulți, așteptat de mine, de PNL.

Un pic cred că a contat și referendumul pe care l-am convocat. Un referendum care a readus România în poziția verticală. Felicitări până aici! Este un început foarte bun, dar trebuie să se continue mai bine. Avem alegeri prezidențiale.

Am fost întrebat de ce candidez încă o dată. E o întrebare legitimă. Eu vreau să continui pentru că acum începe greul. Noi trebuie să resetăm, să reconstruim împreună România și sunt dispus să conduc această muncă. Nu va fi ușor deloc, dar dacă ar fi fost prea ușor, poate nici nu era nevoie de noi.

Românii așteaptă ca noi să rezolvăm aceste probleme. Urmează moțiunea de cenzură. (...) După care însă cineva trebuie să-și asume guvernarea României și nu va fi un mandat lung. Va fi un guvern care va avea un mandat scurt, aproape un mandat de tranziție. Avem nevoie de un guvern care să se ocupe de organizarea perfectă a prezidențialelor, care va construi și va promova bugetul național pentru anul viitor. Deja ministrul de Finanțe în funcție a recunoscut că a gafat-o. Trebuie foarte multe lucruri reparate”, a mai spus Klaus Iohannis.

