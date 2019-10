Președintele Klaus Iohannis a declarat că „succesul moțiunii confirmă un proces început odată cu votul din 26 mai. Acest proces se numește intrarea în istorie a PSD”

Șeful statului a precizat că prima rundă de consultări la Controceni, pentru formarea noului Guvern, va avea loc chiar de vineri, de la ora 11.00. Și asta pentru că există probleme care necesită rezolvare urgentă: buget corect pentru anul viitor, o nominalizare pentru postul de comisar european.

Iohannis a declarat că va afla și în ce măsură este susținută opțiunea organizării de anticipate, dat fiind că „soluția este întoarcerea la popor”.

