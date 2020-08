Klaus Iohannis: Moțiunea de cenzură e depusă în bătaie de joc, izvorâtă din cinismul PSD-ist (VIDEO)

PSD a decis data la care va fi votată moțiunea de cenzură împotriva Guvernului Orban: luni, 31 august. Anunțul a fost făcut de președintele partidului Marcel Ciolacu. La scurt timp după acest anunț, miercuri, într-o conferință de presă de la Palatul Cotroceni, președintele Klaus Ioahnnis a spus că “e prima moțiune de cenzură de după Revoluție depusă în sesiune extraordinară, cam în bătaie de joc de PSD și toată lumea știe că eu nu îmi doresc să treacă.”

Președintele Iohannis a explicat de ce este de părere că moțiunea PSD nu trebuie să treacă. Între motivele invocate, șeful statului a precizat că în câteva săptămâni vor fi oricum alegeri legilative.

“Cred că toată lumea își dă seama de ce nu trebuie să treacă: suntem în pandemie, criză economică și oricum avem alegeri peste câteva săptpmâni, probabil la începutul lui decembrie. Deci ce rost mai are? Nu cred că PSD își imaginează sau își dorește să preia guvernarea. Cred că PSD vrea pur și simplu să arunce țara în aer și asta mi se pare un lucru grav. Sper să fie suficientă înțelepciune în Parlament să nu treacă moțiunea. E una total neavenită, izvorâtă din cinismul PSD-ist. Cred că românii își dau seama că avem de-a face cu o moțiue populist-electoralistă, total neavenită și pusă într-un moment în care avem nevoie de orice numai de instabilitate politică nu.”, a spus Iohannis.

