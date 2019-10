Klaus Iohannis i-a mulțumit lui Emmanuel Macron pentru implicarea în desemnarea Codruței Kovesi drept procuror-șef european: ”Este o reușită semnificativă”

Președintele Klaus Iohannis a declarat, vineri, la Bruxelles, că i-a mulțumit omologului său francez, Emmanuel Macron, pentru implicarea sa în procedura de desemnare a procurorului-șef al Parchetului European, funcție care va fi ocupată de Laura Codruța Kovesi.

”Cu Președintele Macron am avut o discuție foarte bună. În primul rând, am ținut să-i mulțumesc pentru implicarea deosebită și de succes în procedura de desemnare și alegere a procurorului european, doamna Kovesi, și am discutat pe marginea formării Comisiei”, a spus Klaus Iohannis.

Întrebat ce reprezintă pentru România desemnarea Codruței Kovesi procuror-șef european, președintele a răspuns: ”Este foarte importantă. Este o reușită care este, evident, și pentru doamna Kovesi semnificativă, dar este și pentru România semnificativă. Un procuror din România este șef peste noua instituție europeană, deci acum avem o persoană care conduce o instituție europeană”.