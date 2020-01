Am asistat la agravarea situației de securitate din Orientul Mijlociu, iar soluția este ca eforturile comune de reconstrucție din Irak să continue, la fel și lupta noastră împotriva terorismului, a declarat președintele Klaus Iohannis.

Declarații Iohannis:

„Am asistat la agravarea situației de securitate din Orientul Mijlociu. Amplificaterea tensiunilor nu e în interesul comunității internaționale.

Evoluțiile recente sunt relevante pentru securitatea europenilor, nu doar pentru securitatea statelor direct implicate. Interesele României nu au fost până acum direct afectate, mă refer inclusiv la securitatea militarilor noștri.

România a condamnat escaladarea tensiunilor cauzată de atacul asupra ambasadei SUA.

Salut ultima declarație a președintelui Trump. România susține unitatea, independența, suveranitatea și integritatea teritoriului irakian. De-a lungul anilor, România a contribuit la eforturile de reconstrucție din această țară. Aceste procese trebuie să continue. Lupta noastră comună împotriva terorismului trebuie să continue cu fermitate. Nu e nevoie de noi focare de conflict, ci de coagularea eforturilor pentru aducerea păcii și reconstrucție.

Se pot examina căi pentru ca NATO să se implice mai mult în regiune și în combaterea terorismului.

România își va manifesta disponibilitaea de a contribui pentru soluții constructive.

Calmul și reluarea dialogului, respectarea angajamentelor sunt condiții esențiale pentru a găsi soluții pe termen lung”.

