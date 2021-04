Klaus Iohannis: Ne vom vaccina și până în vară vom fi în situația să renunțăm la foarte multe restricții. Dacă vaccinarea continuă într-un ritm susținut, putem să ne gândim la renunțarea graduală la unele din ele (VIDEO)

Președintele României, Klaus Iohannis, a salutat felul în care se desfășoară campania națională de vaccinare anti-COVID-19, despre care spune că „este un succes”, și a reiterat că România este pe locul 4 în UE în ceea ce privește numărul persoanelor care au primit deja ambele doze.

Președintele Klaus Iohannis, despre campania de vaccinare anti-COVID-19 și renunțarea graduală la restricții

Întrebat cine consideră că are dreptate dintre USR-PLUS și Dan Barna, pe de o parte, respectiv PNL și premierul Florin Cîțu, pe de altă parte, în ceea ce privește campania națională de vaccinare împotriva COVID-19, dar și dacă Ioana Mihăilă va fi noul ministru al Sănătății, șeful statului a răspuns: „Despre numirea noului ministru veți afla pe parcursul zilei planificarea noastră și vom vorbi mai în detaliu atunci. Despre anumite contre din Guvern, cu siguranță ați urmărit cu atenție ce s-a întâmplat, au fost oarece afirmații mai puțin fericite din diferite părți, însă haideți să revenim la campania de vaccinare. Campania de vaccinare este un succes. Am reușit să obținem un număr important de doze de vaccinare și am reușit să le folosim pe toate. Suntem la peste 2 milioane de persoane. Este o reușită certă și acest lucru puteți să verificați foarte simplu. Există statistici europene. Dacă ne uităm la persoanele vaccinate cu două doze, deci persoanele imunizate, suntem pe locul 4 în Europa. Nu-i lucru puțin pentru o țară cu un sistem medical, totuși, destul de fragil, cu destul de multe probleme, cu nevoia de reformă și cu toate problemele politice, care cred că acum tocmai le-am depășit”.

„Pot să vă spun simplu – campania de vaccinare, până acum, a fost un succes și va fi un succes până la sfârșit. Eu am anunțat încă din toamna anului trecut că ne pregătim, vom fi pregătiți, vom avea doze, ne vom vaccina și până în vară vom fi în situația să renunțăm la foarte multe măsuri de restricție. Dacă continuăm într-un ritm susținut campania de vaccinare, putem să ne gândim la renunțarea graduală la unele restricții”, a mai declarat președintele Klaus Iohannis, miercuri, în marja vizitei efectuate la centrul mobil de vaccinare din comuna ilfoveană Afumați, unde a indicat vaccinarea anti-COVID-19 drept „singura cale de ieșire din pandemie”.