Klaus Iohannis: Nici SUA, nici Europa nu pot fi sigure una fără cealaltă / NATO trebuie să își consolideze postura militară (VIDEO)

Președintele Klaus Iohannis a declarat luni, la finalul Summitului Formatului București, că întrunirea va fi un moment important de reconfirmare a solidarității NATO. Șeful statului a vorbit despre procesul NATO 2030, care va oferi viziunea strategică a alianței nord-atlantice în următorul deceniu și va duce la consolidarea rolului NATO.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.