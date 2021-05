Klaus Iohannis: Noi, în România, stăm extraordinar de bine cu această campanie de vaccinare și am intrat într-o fază nouă - De la finele săptămânii, toate centrele vor fi deschise pentru vaccinare fără programare (VIDEO)

Președintele Klaus Iohannis a vorbit, joi, despre evoluția campaniei de vaccinare anti-COVID-19 în România. Șeful statului a declarat că a fost eliminată complet birocrația din campania de imunizare, prin urmare românii nu trebuie decât să se prezinte pur și simplu la un centru de vaccinare pentru a primi serul.

