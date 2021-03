Klaus Iohannis: Nu a măsluit nimeni datele privind incidența cazurilor de COVID-19. Formula a fost ușor schimbată / Nu cred că aceste discuții teoretice alină suferința vreunui pacient (VIDEO)

Președintele Klaus Iohannis a dat asigurări, mercuri, că datele comunicate oficial despre rata de infectare cu coronavirus pe județe au fost mereu comunicate corect. Acesta a precizat că modalitatea de calcul a incidenței a fost modificată ușor de ministrul Sănătății, Vlad Voiculescu, și de echipa sa, față de varianta gândită de fostul ministru Tătaru, dar asta e tot. Iohannis a insistat că datele sunt corect comunicate.

„Nu a măsluit nimeni date nici înainte de alegeri, nici după alegeri, nici acum. Cred că e o expresie nefericită. Formulele de calcul, însă, sunt diferite. Când a fost ministru Tătaru, cu echipa sa, a găsit potrivită o anumită formulă pentru incidență, s-a calculat și s-a comunicat. Deci nu a ascuns nimeni date sau informații.

Acum, ministrul Voiculescu și echipa sa au dorit să modifice oarecum formula, au modificat-o și acum se dau datele care se găsesc. Deci vorbim de două formule ușor diferite. În niciun caz nu a măsluit cineva datele. Ele au fost absolut corecte așa cum au fost calculte și înainte, și după alegeri.

Însă, dați-mi voe să vă spun că, după părerea mea, nu cred că aceste discuții teoretice pe formulă opresc pandemia sau alină suferința unui pacient. Cred că ar fi extrem de important și voi continua să spun că trebuie să ne implicăm unde e nevoie. Să creștem numărul de paturi la ATI, să-i motivăm pe medici, să fim mai proactivi pentru ca spitalele să facă față acestui val trei. Cred că aceste asunt prioritățile momentului, nu comparații teoretice între formule de calcul”, a declarat Klaus Iohannis.

