Președintele Klaus Iohannis a reiterat, miercuri, faptul că nu va accepta PSD la guvernare. De altfel, șeful statului a adus mai multe critici social-democraților, pe care îi consideră vinovați de neajunsurile României.Totodată, el a precizat că PNL și USR vor guverna împreună.

“Nu… Am spus și ieri: după părerea mea e bine să avem guvern și majoritate în jurul PNL, când toți ceilalți s-au retras în posturi de expectativă. Cred că e o șansă pentru România să reformăm statul, marile sisteme publice”, a spus Iohannis, răspunzând unei întrebări cu privire la o posibilă intrare al aguvernare a social-democraților.

Totodată, șeful statului a precizat că nu este ‘mut’ și că va spune ‘franc’ ce are de spus.

“Constituția spune că președintele nu poate fi membru de partid, dar nu spune că președintele trebuie să fie un mut. Am făcut afirmații de apreciere legat de activitatea PNL, care s-a zbătut foarte mult și tot a mușcat lucruri. Nu le-a mișcat pe toate, mai ales că a avut frâna PSD în Parlament. Cred că înainte de alegeri românii se așteaptă de la mine să le spun cum văd lucrurile. Cum vă imaginați că stau și mă uit la lună sau la soare. În Constituție spune că președintele veghează la buna funcționare a statului”, a adăugat Iohanis, întrebat fiind dacă a ales să fie doar președintele liberalilor.

Totodată, președintele a spus că PNL și USR vor guverna împreună după alegerile din 6 decembrie 2020.

“Mesajul meu e simplu: vor guverna împreună. Iar ce numiți contre e o nervozitate tipică pentru campanie. Însă între PNL și USR există o apropiere care nu se bazează pe simpatii între persoane, ci pe concordanță de valori”, a precizat șeful statului.

