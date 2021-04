Klaus Iohannis: Nu e momentul intensificării orgoliilor politice. Le cer guvernanților mai puține dispute și mai mult dialog, mai puțină patimă politică și mai multă responsabilitate (VIDEO)

Președintele Klaus Iohannis le-a cerut membrilor coaliției de guvernare să lase orgoliile la o parte și să se concentreze pe agenda cetățeanului. Șeful statului a susținut că dezbaterile și confruntarea de idei sunt esențiale într-o coaliție de guvernare, pentru că ambele duc la decizii bune, dar, în același timp, „diferențele de abordări nu trebuie să ne abată de la obiectivul esențial - protejarea cetățeanului”.

„Acum nu e momentul intensificării disputelor sau a orgoliilor politice de nicio parte. Votul primit de la cetățeni cu doar câteva luni în urmă ne obigă pe toți să acționăm matur și responsabil.

În orice partid democratic, cu atât mai mult într-o coaliție de guvernare, sunt diferențe de viziuni și dezbateri efervescente despre cum trebuei abordate temele naționale mari. Acest lucru nu e doar firesc, ci chiar de dorit. Doar prin confruntări de idei pot fi găsite cele mai corecte și eficiente soluții pentru oameni.

Însă, aceste diferențe de abordări nu trebuie să ne abată de la obiectivul esențial - protejarea cetățeanului.

Așadar, le cer guvernanților mai puține dispute și mai mult dialog, mai puțină patimă politică și mai multă repsonsabilitate, mai puțin orgoliu și mai multă colaborare. Pe scurt, le cer să aibă ca prioritate agenda cetățeanului”, a declarat Klaus Iohannis.

