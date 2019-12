Președintele Klaus Iohannis a participat, săptămâna aceasta, la summitul NATO de la Londra. Șeful statului a precizat, joi seară, la Palatul Cotroceni, că nu exclude ca România să aloce pe viitor mai mult de 2% din PIB pentru Apărare.

”Nu vom avea o creștere de peste 2%, dar nu o vom exclude, în viitor. O vom menține un deceniu. Asta permite dotări eșalonate pe mai mulți ani, ca să avem achiziții importante. Vom avea un nivel superior pentru militarii noștri și o creștere semnificativă a gradului de securitate a României.

Noi ne dotăm, vom avea o armată tot mai performantă, iar garanția securității stă în NATO și în partenerul cel mai important, SUA. Dar, ca să facem față solicitărilor, trebuie să fim serioși și să lucrăm la instruire și dotare. Există discuții care încearcă să evalueze dacă e suficient 2%. Sunt membri NATO care dau peste 2%, SUA, chiar și un vecin al nostru. În România, nu au fost discuții, nici cu Guvernul, nici cu Ministerul Apărării.”, a anunțat Klaus Iohannis.

Totodată, șeful statului vorbit și despre subiectele discutate în cadrul summitului de la Londra.

Pre;edintele a precizat că democrația face NATO foarte puternică, rezilientă. Acesta a afirmat că la summit s-a discutat despre împărțirea corectă a obligațiilor.

"În primul rând acel numit burdon sharing. Toată lumea a înțeles că trebuie să plătească 2% pentru apărare. Acea limită va fi atinsă de tot mai mulți aliați și nu a adus niciun fel de controverse.

A doua chestiune pe ordinea de zi, solicitările de a evalua strategiile pe termen lung pentru NATO, lansate acum câteva săptămâni chiar de președintele Macron.

Cu toții am acceptat că NATO are nevoie de o strategie de reflecție, trebuie să răspundem la întrebările de genul cine este inamicul nostru, cine e aliatul nostru, cum trebuie să relaționăm cu noile puteri mondiale, de exemplu China. Aceste întrebări trebuie să primească răspuns. Am decis să îi solicităm domnului secretar Stoltenberg să facă o strategie", a spus Iohannis.