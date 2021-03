Klaus Iohannis: Nu există motive să nu folosim toate vaccinurile aprobate la nivel european. Până atingem imunitatea de grup, va trebui să luăm măsuri punctuale unde situația epidemiologică o impune (VIDEO)

Președintele Klaus Iohannis a declarat că, până în acest moment, nu există motive care să ne determine să nu folosim toate vaccinurile anti-COVID-19 aprobate la nivel european. „Până când vom atinge imunitate de grup prin vaccinare, va trebui să luăm măsuri punctuale, măsuri aplicate acolo unde situația epidemiologică o impune, pentru a slăbi presiunea de pe spitale”, a mai spus șeful statului.

„Singurele metode care au fost dovedite științific că pot stopa pandemia sunt măsurile restrictive și imunizarea unui număr semnificativ din populație.

Trebuie să luăm decizii informate, care au la bază recomandările specialiștilor și, până în acest moment, nu există motive care să ne determine să nu folosim toate vaccinurile aprobate la nivel european.

Până când vom atinge imunitate de grup prin vaccinare, va trebui să luăm măsuri punctuale, măsuri aplicate acolo unde situația epidemiologică o impune, pentru a slăbi presiunea de pe spitale.

Dragi români, haideți să rămânem vigilenți și prudenți, iar în felul acesta să îi ajutăm, de fapt, pe cei dragi! Vă mulțumesc și vă doresc tuturor multă sănătate!”, a declarat Klaus Iohannis, miercuri.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.S-a aflat ce bifează timişorenii pe declaraţie ca să dribleze carantina