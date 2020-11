Președintele Klaus Iohannis nu i-a în calcul o carantină todată, dar vorbește despre restricții dure în localitățile cu rată mare de infectare cu noul coronavirus în rândul oamenilor. Șeful statului neagă astfel zvonurile potrivit cărora după algerile din 6 decembrie 2020 autoritățile ar urma să reintroducă carantina totală la nivel de țară.

Șeful statului a declarat, amrți, într-o conferință susținută la Palatul Cotroceni că nu ia în calcul carantinarea totală a țării.

“Nu iau în calcul o carantinare totală, nici acum, nici de sărbători”, spune Klaus Iohannis.

Acesta precizează însă că măsuri restrictive ar putea fi luate în localitățile unde rata de infectare cu SARS-CoV-2 depășește cote alermante.

"Carantinarea unor localități e posibilă. Sunt localități cu rată foarte mare unde s-a impus carantina locală", precizează Iohannis.

Totodată, Iohannis a precizat că “măsurile luate de guvern sunt juste, bine gândite și vor da rezultate.”

“Guvernul a luat aceste decizii pe care împreună cu experții au fost discutate. Azi la ședința cu premierul și miniștrii și experții am discutat despre campania de vaccinare”, a mai spus șeful statului.

