Klaus Iohannis: Nu intenționez să am inițiativă și să dau serviciilor atribuții în domeniul urmăririi penale

Președintele Klaus Iohannis a vorbit, miercuri, într-o conferință de rpesă susținută la Palatul Cotroceni, despre una dintre prioritățile strategice anunțate după ședința CSAT de marți, 6 octombrie 2020, mai exact cea privind modificarea legilor de funcționare a serviciilor secrete.

După cum se știe deja, servicile au pierdut dreptul ca informațiile culese să fie folosite drept probe în procesele penale.

Întrebat dacă intenționează să găsească soluții solutii pentru această ‘problemă’, mai ales că ultima decizie a CCR din 2020 spune că nici informațiile pe mandatele de securitate natională nu pot fi utilizate, Iohannis a precizat că nu dorește să aibă o inițiativă în acest sens și nici să dea serviciilor atribuții în domeniul urmăririi penale.

„Nu intenționez să am inițiativă și să dau serviciilor atribuții în domeniul urmăririi penale. Aceste lucruri se fac de către procurori. Serviciile secrete nu au ce căuta în acest domeniu. Serviciile se ocupă de problemele lor și sesizează parchetul competent. Nu ontenționez să modific legile în sensul de a reveni la situația anterioară”, a menționat Klaus Iohannis.

