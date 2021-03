Președintele Klaus Iohannis a declarat miercuri că România nu ia în calcul să importe doe de vaccin care nu sunt aprobate de Uniunea Europeană, din Rusia, respectiv din China. De asemenea, șeful statului a precizat că, în țara noastră, campania de vaccinare merge bine și că nu există la ora actuală o criză a dozelor de vaccin:

“Avem doze suficiente și campania de vaccinare merge foarte bine. Valul trei nu a putut fi prevenit de nimeni, nici de țările care au avut un număr mult mai mare de doze de vaccin la dispoziție. Asta nu trebuie să ne descurajeze, dimpotrivă. Campania de vaccinare la noi prinde viteză în fiecare săptămână, încă un pic mai mult.

Noi folosim ca stat membru al UE vaccinurile aprobate de Agenția Europeană a Medicamentului, toate care sunt agreate și vedem că în fiecare săptămână sunt sute de mii de doze în plus față de săptămâna anterioară. Sunt optimist că vom reuși la sfârșitul lui martie și aprilie să vaccinăm sute și sute de mii de persoane în plus, ceea ce vaduce la extinderea pandemiei. Nu se ia în calcul să importăm nimic ce nu este agreat în Uniunea Europeană”, a declarat șeful statului.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.