Klaus Iohannis nu se va implica în discuția privind candidații PNL la locale: „Este o temă care trebuie tranșată în partid și numai în partid” / „Nu cred că ar fi bine ca Orban să candideze la Capitală”

Președintele Klaus Iohannis a respins ipoteza ca premierul Ludovic Orban să candideze la Primăria Capitalei și a precizat că liderul PNL „este foarte potrivit pentru poziția de premier”.



„Asta nu cred. Știu că există o discuție, nu știu de unde a venit, că ar fi bine să candideze Ludovic Orban pentru Primăria Capitalei. Eu nu cred acest lucru. Ludovic Orban este foarte potrivit pentru poziția de premier, iar eu personal îmi doresc să rămână pe poziția de premier. Nu mi s-ar părea util absolut deloc să se meargă pe un scenariu cu candidatura Orban pentru municipiul București”, a declarat Klaus Iohannis, la Palatul Parlamentului.



Șeful statului a subliniat ferm că nu dorește să se implice „în discuția pentru candidații pentru primării”. Întrebat ce crede, totuși, despre politicienii pe care PNL îi evaluează înainte de a decide pe cine va miza în cursa pentru Capitală, Klaus Iohannis a răspuns: „Din moment ce nu sunt dispus să mă implic în discuție, nu cred că doriți o explicație mai clară. Este o temă care trebuie tranșată în partid și numai în partid”.

