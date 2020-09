Klaus Iohannis: ''Nu văd motive pentru un nou lockdown. Noi putem să stăpânim răspândirea epidemiei''

Președintele României, Klaus Iohannis a discutat miercuri, pe 23 septembrie, despre posibiltatea unei noi izolări la domiciliu, având în vedere numărul mare de infectări din țara noastră.

,,Nu văd motive pentru un așa-numit lockdown, adică o situație în care cetățenii sunt obligați să stea la domiciliu. Însă, vedem cum numărul de infectări este în creștere atât la noi cât și în alte țări. De aceea, subliniez de fiecare dată. Noi putem să stăpânim răspândirea epidemiei, dacă respectăm acele reguli simple: purtatul măștii, distanța, evitarea aglomerărilor și igiena mâinilor. Sunt lucruri atât de simple, prin care putem să stăpânim răspândirea epidemiei.''

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.