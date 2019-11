Președintele Klaus Iohannis a declarat, miercuri seară, întrebat dacă va fi menționută legea pensiilor, că ‘Legile în România sunt obligatorii, nu facultative’.

Șeful statului a mai precizat că Guvernul Orban nu dorește tăierea pensiilor și salariilor, dimpotrivă. Șeful statului spune că populația nu trebuie să fie pedepsiți pentru proasta guvernare a PSD.

“Eu voi insista ca noul guvern să respecte toată legislația în vigoare. Dacă există probleme în legislație, guvernul va veni cu propuneri de modificare. Din discuțiile avute, nu există vreo intenție la guvern de a modifica vreo lege pentru a face economii. Guvernul nu dorește să taie pensii și salarii, ba dimpotrivă, dorește să respecte legislația, inclusiv în ce privește măriri la pensii și salarii. (...)

Nu sunt de părere că acest deficit poate fi corectat prin tăieri de pensii și salare.

Oamenii nu pot fi pedepsiți pentru proasta guvernare a PSD-ului.

Nu vor fi tăieri de pensii și salarii și nici înghețări", a spus Klaus Iohannis.

