Klaus Iohannis: Nu vreau să ne amăgim singuri - Pandemia nu a dispărut. Trebuie să respectăm în continuare restricțiile și haideți să ne vaccinăm! (VIDEO)

Președintele Klaus Iohannis a lansat, joi, un nou apel către români să se vaccineze anticoronavirus. Totodată, șeful statului a avertizat că pericolul SARS-CoV-2 încă planează, prin urmare este esențial să continuăm să respectăm restricțiile și măsurile de prevenție în vigoare.

„Urmează noi și noi acțiuni, sunt planificate centre cu prezență non-stop, maratoane de vaccinare, toate centrele vor fi deschise. Am aflat de la colonelul doctor Gheorghiță că azi vom depăși suta de mii de persoane vaccinate într-o zi și vom ține ritmul și, dacă e nevoie, îl vom crește așa încât, în cel mai scurt timp, un număr cât mai mare de români să fie vaccinați

Cifrele pe care le primim zilnic sunt pe zi ce trece mai bune - mai puține persoane nou infectate, persoane la ATI, mai puține decese. Sperăm să scăpăm cât mai repede.

Dar nu vreau să ne amăgim singuri - pandemia nu a dispărut, virusul e în societate. Trebuie să respectăm în continuare restricțiile! Haideți să ne vaccinăm, ca să revenim la normalitatea pe care ne-o dorim așa de mult!”, a declarat președintele Klaus Iohannis.

