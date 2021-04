Klaus Iohannis: Numărul de cazuri noi e considerabil mai mic decât săptămâna trecută și acum două săptămâni. Cred că am depășit perioada de maximă presiune asupra secțiilor de Terapie Intensivă (VIDEO)

Președintele României, Klaus Iohannis, a subliniat că numărul de persoane nou depistate cu infecție cu SARS-CoV-2 „este considerabil mai mic decât săptămâna trecută și decât acum două săptămâni”. Aflat într-o vizită în Parcul Văcărești cu ocazia Zilei Pământului, șeful statului a vorbit și despre situația din secțiile de Terapie Intensivă, unde de asemenea, spune el, se înregistrează o scădere a numărului de pacienți internați cu COVID-19.

Președintele Klaus Iohannis, despre evoluția epidemiologică și situația din secțiile de Terapie Intensivă

„Observăm cu toții că numărul de persoane nou infectate este considerabil mai mic decât săptămâna trecută și decât acum două săptămâni. Încet-încet, din fericire, scade și numărul persoanelor internate la Terapie Intensivă și în acest fel cred că am depășit perioada de maximă presiune asupra secțiilor de Terapie Intensivă, dar asta în sine nu rezolvă problema și e nevoie de o atenție specială pentru aceste secții. Am discutat, și anul trecut, și anul acesta, cu reprezentanții acestei specialități, sau acestor specialități, și este clar că în cadrul reformei sistemului de sănătate publică o atenție deosebită trebuie acordată nu numai dotării spitalelor, ci și zonei de resursă umană. Trebuie să avem mai mulți studenți, mai multe specialități, mai mulți tineri care se îndreaptă spre această meserie”, a declarat șeful statului.

Președintele Klaus Iohannis a amintit că restricțiile sunt menite să diminueze răspândirea virusului, în timp ce, pentru a depăși efectiv pandemia de COVID-19, singura soluție este vaccinarea.

„Pe de altă parte, zona de vaccinare, campania de vaccinare nu este în dificultate. Am discutat ieri, când am fost la primul centru mobil de vaccinare, cu domnul doctor Gheorghiță și l-am întrebat același lucru, fiindcă pe platforma de înscriere într-adevăr nu sunt foarte, foarte mulți, însă foarte mulți cetățeni se adresează medicului de familie care îi înscrie, mulți se adresează direct telefonic și bunăoară ieri am avut peste 90.000 de persoane vaccinate, dar înscrieri noi, summa summarum, tot atâtea, deci dacă menținem acest ritm și, sigur, vom diversifica campania de încurajare, în jur de 100.000 de persoane pe zi vaccinate, ne atingem obiectivele”, a mai spus el.