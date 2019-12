Iohannis: Vă garantez că numirea procurorilor-şefi nu va fi rezultatul unui troc politic (VIDEO)

Preşedintele Klaus Iohannis a dat asigurări că numirea procurorilor-șefi nu va fi rezultatul unui troc politic.

„Vă garantez eu că nu vor fi rezultatul unui troc politic, fiindcă, până la urmă, ajung la mine. (...) Nu încalcă nimeni prevederile MCV-ului. MCV-ul nu dictează legislaţie naţională, MCV-ul vine cu recomandări şi aceste lucruri trebuie transpuse de către decidenţi în legislaţie sau în metodologie. Ceea ce s-a solicitat în MCV este îmbunătăţirea procedurii. Asta nu înseamnă că trebuie schimbată obligatoriu legea. Ceea ce au vrut să ne transmită, (...) se doreşte o mai bună transparentizare şi o mai bună clarificare a procedurii. În legislaţie, şi cea veche, şi cea nouă, numirea procurorilor de rang înalt se tratează foarte sumar, trebuie să recunoaştem acest lucru, adică ministrul propune, CSM avizează, preşedintele semnează”, a declarat Klaus Iohannis, joi seară.

