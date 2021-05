Klaus Iohannis: Nunți, botezuri, mese festive, fără restricții de la 1 iunie dacă organizatorul garantează că toate persoanele sunt vaccinate anti-COVID-19 (VIDEO)

Președintele Klaus Iohannis a anunțat că, de la 1 iunie, vor putea fi organizate nunți, botezuri și mese festive fără restricții, condiția fiind ca organizatorul să garanteze că absolut toți participanții sunt vaccinați anti-COVID-19.

„La nunți, botezuri, mese festive, de la 1 iunie pot participa maxim 70 de persoane la exterior și maxim 50 de persoane la interior. Dacă organizatorul garantează că toate persoanele sunt vaccinate, dispar restricțiile”, a declarat Klaus Iohannis.

