În cursul zilei de luni, în timpul conferinței de presă, președintele Klaus Iohannis a fost întrebat dacă e de acord cu declarația premierului, conform căruia petrecerile sunt principala cauză a creșterii numărului de cazuri:

„Cu siguranță aceste petreceri, în special nunțile mai mari, botezurile cu un număr important de presoane, unde nu s-a respectat purtatul măștii și distanțarea, au contribuit semnificativ la răspândirea bolii”, a precizat el.

