Președintele Klaus Iohannis a declarat, joi, după discuțiile cu premierul Ludovic Orban și câțiva membri ai Guvernului, că, din punctul său de vedere ar fi utilă o nouă lege a pensiilor.

”Eu cred că o nouă lege a pensiilor ar fi utilă pentru că mulți pensionari și conducători de instituții publice semnalează inechitați în actuala lege. Dar e o chestiune care nu se rezolvă într-o lună-două. Sunt convins că guvernul Orban va face o analiză serioasă și, în măsura în care va fi nevoie de o nouă lege, se va discuta la momentul potrivit”, a declarat șeful statului.

Klaus Iohannis a avut, joi dimineață, la Palatul Cotroceni, o întâlnire cu premierul Ludovic Orban, vicepremierul Raluca Turcan, ministrul Muncii, Violeta Alexandru, cel al Mediului, Costel Alexe, şi cel al Tineretului şi Sportului, Ionuţ Stroe.

