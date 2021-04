Klaus Iohannis: Oamenii vor politicieni care își asumă proiecte, care nu dau vina pe alții și se victimizează / Despre coaliție: Avem obligația să găsim împreună modalitățile pentru a livra reformele promise (VIDEO)

Românii vor politicieni care se implică și-și asumă proiecte, nu unii care se victimizează și dau mereu vina pe alții, a susținut, miercuri, președintele Klaus Iohannis. Șeful statului a mai spus că actuala coaliție de guvernare e cea mai bună opțiune pentru România și că ei cu toții trebuie să livreze cetățenilor reformele promise.

„Oamenii vor politicieni care se implică și care își asumă proiecte, care nu caută scuze, care nu dau mereu vina pe alții și se victimizează. Miniștrii au misiunea să rezolve crize, în paralel cu pregătirea de reforme importante, și nu să provoace crize noi.

Actuala majoritate este cea mai bună opțiune pentru România și avem obligația să găsim împreună modalitățile pentru a livra reformele promise. Aceste reforme nu trebuie niciun moment abandonate, indiferent cine deține un portofoliu sau altul.

Reformarea statului, întărirea sistemelor de sănătate și educație, repornirea economiei prin proiecte care să creeze noi locuri de muncă, în special pentru cei afectați de pandemie, investiții în proiecte publice majore, toate acestea sunt marile teme în jurul cărora este necesară coalizarea guvernanților. Doar astfel putem construi România în urma acestei mari crize generate de pandemie”, a declarat Klaus Iohannis.

Anterior, președintele le-a cerut membrilor coaliției de guvernare să lase orgoliile la o parte și să se concentreze pe agenda cetățeanului.

