Iohannis: OUG 114, o șmecherie PSD-istă de a face rost de bani. Simpla anulare a Ordonanței nu e fezabilă, căci unele chestiuni nu sunt simplu reversibile. Îi asigur pe români că vom rezolva problema

Klaus Iohannis, candidatul PNL la prezidențiale, a declarat că Ordonanța de Urgență 114 a fost o șmecherie prin care PSD-iștii au încercat să păcălească românii că sunt în stare să gestioneze economia țării când, de fapt, nu sunt. Iohannis a mai spus că social-democrații au apelat la această șmecherie când au constatat că au rămas fără bani, tocmai pentru că nu sunt capabili să guverneze o țară.

Întrebat dacă OUG 114, așa-numita Ordonanță a lăcomiei, a fost un act deliberat al PSD de atentat la siguranța națională, candidatul PNL la prezidențiale a răspuns: „Poate fi interpretat și așa, dar, sincer, eu am văzut în această OUG o șmecherie PSD-istă de a face rost de bani. Am atras atenția demult că felul în care PSD gestionează finanțele publice nu e nici sustenabil, nici în avantajul românilor. Am primit replici dintre cele mai ciudate din partea activiștilor PSD, dar s-a văuzt că am avut dreptate și ei au rămas fără bani. Au improvizat o șmecherie unii cu alții și au crezut că astfel fac rost de bani și-i vor păcăli pe români să pară că gestionează bine banul public. OUG114 a produs foarte, foarte mult deranj și soluția cea mai simplă, aparent, de anulare nu e fezabilă, pentru că sunt chestiuni ce nu mai pot fi întoarse pur și simplu. Unele chestiuni nu sunt simplu reversibile, e nevoie de o analiză profundă. A început-o Guvernul și noi, la Administrație, ne-am gândit ce s-ar putea face pentru a reveni la normalitate. Îi asigur pe români că se lucrează la această chestiune și va fi rezolvată”.

Iohannis a insistat că el s-a implicat pentru a reduce pe cât posibil efectele negative ale deciziilor PSD în economie, implicit cele în urma cărora Exxon Mobil a decis să se retragă din proiectul de exploatare a gazelor din Marea Neagră.

„M-am implicat în această discuție. Fiind vorba de o lege, s-a discutat în Parlament și acolo s-a ajuns la o formă care nu a mulțumit nicio parte: nici investitorii, nici finanțele publice n-au obținut abordarea pe care și-au dorit-o. Chestiunea nu e tranșată, cred eu. Trebuie reluată discuția sub două aspecte: România prima - trebuie să știm noi ce vrem cu acele resurse. OK, ce vrem noi, românii, să facem cu aceste resurse? Cum se relaționează cu securitatea națională? Apoi trecem la partea a doua - investitorii vor garanții, pe bună dreptate. Până acum s-a făcut explorare, dar pentru exploatare e nevoie de resurse foarte mari. Trebuie să ajungem la o formă de legislație care să fie corectă pentru România, dar și pentru investitori,

Chestiunea cu Exxon... sunt multe discuții și zvonuri. Eu am întrebat direct și mi s-a spus că politica Exxon s-a schimbat, deci se va retrage din câteva proiecte de investiții din Europa și-și va muta accentul pe altă zonă. Ăsta e răspunsul pe care eu l-am primit și nu am motive să cred că răspunsul nu e corect”, a explicat Iohannis.

Întrebat dacă asta înseamnă că nu mai e de actualitate exploatarea gazelor din Marea Neagră, dat fiind că Exxon, singura companie cu tehnologia necesară, a decis să se retragă, Iohannis a răspuns: „Posibil să nu se retragă. Aceste megacompanii spun ce cred ele că e bine să spună. Cred că încă lucrurile sunt în desfășurare, e posibil să se schimbe decizia Exxon, să nu se retragă, dar e important să avem cadrul legislativ pentru ca un investitor să intervină”.