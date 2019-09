Klaus Iohannis, despre pactul propus de Viorica Dăncilă: 'Ideea este bună dacă vine după o validare. Ce se face acum cu acest pact sunt acțiuni electorale'

Președintele Klaus Iohannis a declarat, sâmbătă, că ideea de pact, propusă de premierul Viorica Dăncilă, este una bună, dar dacă aceasta vine după o validare. În contextul în care șefa PSD a lansat ideea acestui pact acum, în perioada de pre-campanie, șeful statului a precizat că propunerile de acest fel trebuie tratate drept acțiuni electrorale.

”Vedeți, acum, suntem practic în campanie electorală, chit că formal suntem în campania preelectorală și toți competitorii încearcă să prezinte abordări și chestiuni atractive pentru electorat, până aici nimic rău. Însă trebuie să înțelegem că ce se face acum cu acest pact și ce au încercat alții să vină cu tot felul de documente tip pact sunt acțiuni electorale, le citim și trecem mai departe. Însă ideea de înțelegere transpartinică, ideea de Pact este bună dacă vine după o validare. Și eu am venit în fața națiunii de două ori cu asemenea documente. Prima dată, imediat după ce am fost ales de peste 6 milioane de români. În noiembrie 2014, am venit cu un Pact care s-a dovedit a fi extrem de benefic pentru România. Vă amintiți acel Pact pentru Apărare, prin care am stabilit să alocăm 2% din PIB pentru Apărare. Un Pact care ne-a adus foarte bună vizibilitate și ne-a dus în centrul atenției și în Uniunea Europeană și, evident, în NATO. Am venit și după Referendumul din 26 mai cu un astfel de Pact pentru parcursul european, validat fiind de 6,5 milioane de români care au votat „DA”, pentru referendumul pe care l-am propus. Iată, că așa după o validare prin vot, printr-o înțelegere transpartinică, poate să fie benefică. Și după ce câștigăm alegerile, probabil vom veni în fața românilor cu astfel de înțelegeri care sunt necesare pentru a merge spre o Românie normală.”, a declarat Klaus Iohannis.

În plină campanie pentru alegerile prezidențiale, Viorica Dăncilă a venit cu propria propunere de pact pentru partidele politice. Amintind de criza economică din 2010-2012, președintele PSD le-a cerut tuturor politicienilor să semneze că nu vor tăia salarii și pensii. (Detalii AICI)

Președintele Klaus Iohannis a fost prezent, sâmbătă, la Școala de Vară a Tineretului Liberal.