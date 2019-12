Președintele Klaus Iohannis l-a primit la Palatul Cotroceni pe Adrian Zuckerman, noul ambasador al Statelor Unite la București.

După amiază, Zuckerman se va întâlni și cu premierul Ludovic Orban.

De profesie avocat, el a emigrat din România când avea 10 ani și vorbește fluent limba română.

„Suntem hotărâți să continuăm Parteneratul Strategic foarte bun pe care îl avem. Domnul Zuckerman e decis să se implice total în dezvoltarea tuturor aspectelor ce țin de acest parteneriat. România în NATO e un partener serios, credibi, care alocă resursele promise. Am convenit să continăm accelerat demersurile pentru a convinge investitorii americani să vină în România”, a declarat președintele.

