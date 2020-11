Klaus Iohannis: Evoluția pandemiei la noi în țară rămâne în continuare una deosebit de îngrijorătoare / Măsurile de prevenție încep să dea rezultate / Strategia de vaccinare anti-COVID va fi supusă aprobării în ședința CSAT (VIDEO)

Președintele României, Klaus Iohannis, a oferit noi detalii despre campania de vaccinare anti-COVID-19. „Autoritățile s-au mobilizat foarte bine și, la ora actuală, avem o Strategie de vaccinare anti-COVID, care va fi aprobată în zilele următoare, și avem organizată o structură clară, Comitetul Național de Coordonare a activităților privind vaccinarea împotriva SARS-CoV-2”, susține șeful statului, care a subliniat că „acum, când vaccinurile s-au transformat într-o certitudine, începem să întrezărim cu optimism ieșirea din această criză medicală de proporții”, dar că „până atunci, oricât de greu ne-ar fi, trebuie să avem răbdare, să respectăm cu responsabilitate măsurile de prevenție aflate în vigoare, care încep să dea rezultate”.

Până astăzi, 23 noiembrie, pe teritoriul României, au fost confirmate 422.852 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus, arată datele comunicate luni de către Grupul de Comunicare Strategică, care a mai precizat, printre altele, că 296.844 de pacienți au fost declarați vindecați.

