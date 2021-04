Klaus Iohannis: Pe măsură ce pandemia se reduce, măsurile se vor relaxa gradual. Fără vaccinare, nu putem să ieșim din pandemie. Dragi români, mergeți și vă vaccinați! (VIDEO)

Președintele României, Klaus Iohannis, i-a îndemnat pe români să se vaccineze împotriva COVID-19, reiterând că vaccinarea în masă este singura soluție pentru depășirea crizei sanitare. „Pe măsură ce pandemia se reduce, deci dacă vedem că se reduce numărul de infectări, numărul de persoane la ATI, numărul de decese, din păcate încă prea mulți mor de această boală, gradual se vor relaxa măsurile care au fost necesare pentru a controla răspândirea acestui virus”, a mai spus șeful statului, vineri dimineață.

