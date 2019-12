Iohannis: Pensiile speciale trebuie eliminate la un moment dat (VIDEO)

Preşedintele Klaus Iohannis a declarat, marți, că pensiile speciale trebuie eliminate la un moment dat, deoarece nu este normal să existe mai multe categorii de beneficiari, după criterii diferite. În opinia sa, pensiile ar trebui calculate strict pornind de la principiul contributivității.

„Pensiile speciale trebuie eliminate, la un moment dat. Nu putem să avem mai multe categorii de beneficiari ai pensiilor, după criterii diferite. Criteriul contributivităţii este unanim acceptat şi acolo trebuie să ajungem”, a declarat Iohannis.

