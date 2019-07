Klaus Iohannis: Pensiile sunt prea mici. Am promulgat LEGEA după ce Dăncilă m-a asigurat că sunt bani la buget (VIDEO)

Președintele Klaus Iohannis a declarat, miercuri, că a promulgat Legea pensiilor după ce rpemierul Viorica Dăncilă l-a asigurat că sunt bani la buget.

“După părerea mea, pensiile sunt prea mici, în consecință se impune o astfel de lege. O lege care corectează aceste erori e corect.

Pe de altă poarte, s-a pus problema de unde se iau banii. Am întrebat-o pe doamna prim-ministru clar dacă Guvernul are banii. M-a asigurat că Guvernul a făcut o analiză și că sunt bani de pensii, după care am promulgat legea”, a spus Klaus Iohannis.

