Președintele Klaus Iohannis a declarat, miercuri, că, în pofida crizei financiare generate de epidemia de coronavirus și a scepticismului economiștilor, Guvernul Orban a reușit să mărească atâr pensiile, cât și alocațiile. Acesta a mai spus că nu se poate ca pensionarii şi copiii să plătească nota de plată pentru pandemie şi recesiunea economică și că a solicitat Guvernului să majoreze pensiile şi alocaţiile cât se poate.

"Nimeni nu și-a dorit această epidemie, absolut nimeni nu și-a dorit o criză economică, dar aceasta a venit. Aici suntem. Evident că toată lumea îșii dorește să câștige mai bine, însă pentru a fi posibil trebuie să existe acești bani. Nu e posibil să împarți bani care nu există. Eu am spus de la început că nu putem să avem o situație în care categoriile cele mai vulnerabile să plătească nota de plată pentru epidemie și recesiune. Și atunci, cu toate că marea majoritate a economiștilor a repetat că nu se pot mări pensiile și alocațiile, am cerut soluții pentru a fi majorate, atât cât se poate, și iată că au venit cu soluții, majorare etapizată, iar majorarea punctului de pensie se realizează totuși. Este o majorare atât cât s-a putut acum. Când economia își va reveni se vor căuta soluții pentru majorări ulterioare", a declarat președintele.

