La alegerile europarlamentare, formaţiunile care au încercat să demonizeze Uniunea Europeană şi care constant au atacat independenţa Justiţiei au fost drastic sancţionate de electoral, dar pentru a se merge mai departe cu rezultat votului de la referendum este nevoie să se schimbe Constituţia, a declarat preşedintele Klaus Iohannis, joi, în cadrul unui discurs de la Palatul Cotroceni, susținut cu ocazia semnării Acordului Politic Naţional.

"Pe 26 mai au avut loc alegeri europarlamentare şi formaţiunile dumneavoastră au obţinut rezultate frumoase. În paralel cu alegerile, am convocat un referendum naţional, fiidca mi s-a părut că poporul trebuie să-şi exprime suveranitarea şi trebuie să dea un răspuns ferm şi clar unei guvernări eşuate şi atacului neîncetat asupra Justiţiei, care s-a desfăşurat fără întrerupere din decembrie 2016 până pe 27 mai", a precizat președintele.

În continuare, șeful statului a lăudat prezența masivă la vot, de altfel, una dintre cele mai mari din Uniunea Europeană.

"Românii au ieşit în număr mare la vot şi au dat un răspuns clar, ferm şi uşor de citit. La întrebările pe care le-am formulat au răspuns afiramtiv 6.500.000 de români. Ca să fiu mai clar, la fiecare întrebare 6.500.000 de români au răspuns cu 'da'", a adăugat Klaus Iohannis.

"La alegerile europarlamentare, formaţiunile pro-europene au primit voturi multe şi au avut rezultate bune, foarte bune. Iar formaţiunile care au încercat să demonizeze Uniunea Europeană, formaţiunile care constant au atacat independenţa Justiţiei, formaţiunile care au construit o guvernare lamentabilă, mai exact PSD şi ALDE, au fost drastic sancţionate de electoral. Şi pe bună dreptate!"

Ulterior, Klaus Iohannis a vorbit de condiţiile care trebuie respectate pentru a fi implementat referendumul (unul care a fost consultativ).

"Urmează alegerile prezidențiale, urmează alegerile locale, urmează alegerile parlamentare. Românii vor ştii cum să voteze. Dar pentru a merge mai departe cu rezultatul votului de acum este nevoie să se schimbe Constituţia şi legislaţia aferentă".

