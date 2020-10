Klaus Iohannis: Planul este să fie crescut numărul de testări. Nu doar aparatele cu care se testează sunt insuficiente, asta se rezolvă simplu, dar personalul calificat nu poate fi inventat peste noapte (VIDEO)

Președintele Klaus Iohannis a declarat, miercuri, în conferința de presă pe care a susținut-o la Palatul Cotroceni, că planul autorităților este acela de a crește în continuare capacitatea de testare, în contextul pandemiei de coronavirus. Problema însă nu ține doar de aparatura necesară, ci și de personalul specializat care să prelucreze testele, a explicat șeful statului.

”Planul este, cu certitudine, să fie crescut numărul de testări și dacă ne uităm pe date, crește de la o săptămână la alta, am avut câteva mii, pe urmă 10.000, 20.000, 25.000, astăzi am avut peste 27.000. Este însă o dublă problemă. Nu doar aparatele cu care se testează sunt insuficiente, asta se rezolvă simplu, personalul calificat nu poate fi achizționat sau inventat peste noapte, pregătirea cadrelor de specialitate durează ani și ani. În continuare, avem persoane interesate să se specializeze, avem laboratoare care, în continuare doresc să facă aceste testări, însă nu trebie să ne așteptăm la minuni. Lucrurile merg tot mai bine, însă dacă nu avem grijă, boala va fi mai rapidă ca noi. De aceea, aveți grijă de voi și de cei dragi, respectați măsurile”, a declarat Klaus Iohannis.

Potrivit datelor raportate miercuri de Grupul de Comunicare Strategică, în ultimele 24 de ore au fost confirmate 2.958 de cazuri noi de COVID-19 în România, un record pentru țara noastră. Un nou record negativ a fost consemnat și în ceea ce privește numărul de decese legate de această boală infecțioasă pe un interval de 24 de ore, 82, dar și la la nivelul pacienților internați în secțiile de Terapie Intensivă din țară, 612. Retestarea a scos la iveală 553 persoane pozitive. În același timp, de la izbucnirea crizei sanitare au fost confirmate 142.570 de îmbolnăviri, iar 111.564 de pacienți au fost declarați vindecați.

Până la această dată, la nivel național, au fost prelucrate 2.568.071 de teste. Dintre acestea 27.814 au fost efectuate în ultimele 24 de ore, 17.351 în baza definiției de caz și a protocolului medical și 10.463 la cerere.

