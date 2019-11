Președintele a explicat de ce nu acceptă o dezbatere cu Dăncilă. Klaus Iohannis: „PSD nu numai că a inhibat dezvoltarea României timp de 30 de ani, dar și-a înșurubat prietenii și neamurile în tot sistemul public” (VIDEO)

Președintele Klaus Iohannis a explicat, luni, de ce nu participă la o dezbatere cu Viorica Dăncilă, care „reprezintă un partid nedemocratic, nereformat” și care „a întruchipat” un regim „toxic”.



„Primul tur l-am câștigat binișor, și cu sprijinul vostru. Să vă spun ceva, poate surprinzător pentru voi, eu îmi doresc România Normală. Îmi doresc o schimbare bună înspre bine, pentru România. Dragii mei, schimbarea se produce acum, în acest moment, deja când vorbim. Această schimbare a înecput cu europarlamentarele, care au fost câștigate de PNL. Tot atunci s-a produs o mare minune. Am convocat un referendum, și nu doar că l-am câștigat, l-am câștigat cu 6,5 milioane de voturi pentru o justiție dreaptă în România. Am continuat bine. A fost demis acel guvern eșuat, acel guvern toxic, acel guvern care a reprezentat chintesența regimului de tristă amintire Dragnea-Dăncilă.



Parlamentul a înțeles să pună în practică votul românilor din 26 mai, după care s-a reușit mare minune. Pentru mine, s-a îndeplinit ce am prevăzut. S-a reușit instalarea unui guvern liberal. S-a instalat «Guvernul Ludovic I». Am ajuns în primul tur al alegerilor prezidențiale, pe care le-am câștigat împreună, voi și cu mine. Atunci unii au început să dezbată dezbaterea. În esență, o dezbatere este un lucru onorabil, între politicieni. Nu particip la o dezbatere cu contracandidata, fiindcă Dăncilă, contracandidata mea în turul 2, reprezintă un partid nedemocratic, nereformat. Reprezintă guvernul care a întruchipat regimul toxic Dragnea-Dăncilă, regim care a guvernat cras împotriva românilor, nu doar că a guvernat cras împotriva românilor, a atacat românii în stradă, în acel 10 august de anul trecut. Pe reprezentanta unui astfel de partid, nedemocratic, care a guvernat împotriva românilor și care, mai nou, aruncă acuzații xenofobe în spațiul public, nu pot să o întâlnesc la o dezbatere.



Despre ce să vorbim? Sigur, cineva poate să răspundă, dar este vorba despre România și despre români. România, în extern, a fost compromisă de această contracandidată a mea. Vă amintiți când s-a dus la New York și a promis că face lucruri care ne-au pus în mare dificultate. S-a dus într-o țară prietenă din vecinătate și a confundat-o în discursul public cu o altă țară. Să vorbim despre viitorul românilor... eu să vorbesc cu contracandidată despre viitorul românilor, care eu îmi doresc un viitor foarte bun, iar contracandidata a condus guvernul care a guvernat împotriva românilor și i-a bătut în stradă pe români? O contracandidată care a tolerat permanent atacuri xenofobe de cea mai joasă speță, făcându-se că este plecată undeva. Cu această doamnă să discut despre Europa?

(...) În România există un deficit democratic și are un nume: PSD. Schimbarea se petrece acum, când noi vorbim despre alegeri. Să vă spun ceva. Acum, în Anul Domnului 2019, avem șansa să terminăm anul cu mine, adică un candidat de centru-dreapta, al PNL, președinte și cu un Guvern liberal. Este o premieră absolută și eu cred că ne-o dorim cu toții”, a declarat Klaus Iohannis.