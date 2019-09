Iohannis: Mulți români și-au pierdut încrederea că în România se mai poate face ceva, or asta e o reală catastrofă națională. Trebuie să recâștigăm încrederea cetățenilor (VIDEO)

Președintele Klaus Iohannis a declarat că mulți români și-au pierdut încrederea în clasa politică, în faptul că în România se poate face ceva, or asta e o reală catastrofă națională.

Iohannis le-a transmis liberalilor că sunt în fața unei misiuni grele: după ce vor câștiga alegerile, nu trebuie doar să livreze o guvernare performantă, ci și să le redea românilor încrederea în clasa politică și în sistemele publice.

